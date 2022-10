Russia: numero di attacchi informatici contro Mosca è aumentato dell'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, il numero di attacchi informatici alle infrastrutture russe è aumentato dell'80 per cento. Lo ha affermato il vice primo ministro russo, Dmitrij Chernyshenko, durante un incontro con il presidente Vladimir Putin. "La sicurezza delle informazioni rimane prioritaria, perché il numero di attacchi informatici alla Russia è aumentato dell'80 per cento quest'anno", ha detto Chernyshenko. Come ha specificato il vice premier, per lo più gli attacchi sono stati diretti al settore pubblico e non al settore finanziario, come avvenuto invece nel 2021. (Rum)