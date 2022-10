Municipio Roma VII: Fd'I, Segretariato capitolino dice no a delegati del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia al Municipio Roma VII, il capogruppo Valter Conti e i consiglieri Cristina De Simone e Umberto Matronola in una nota spiegano: "Il presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, subito dopo il suo insediamento aveva nominato 14 delegati a titolo gratuito ma con incarico politico e delega per operare. Da subito avevamo denunciato l'iniziativa perché tali delegati spesso bypassavano noi consiglieri, votati dai cittadini e si interfacciavano direttamente con gli uffici. Finalmente è arrivato anche il parere del Segretariato generale che ha dunque escluso che i presidenti di Municipio possano avvalersi, al pari del sindaco, dei delegati. Non è possibile sostenere - proseguono -, ampliando il punto di vista che a statuto vigente, il presidente del Municipio possa esercitare, ancorché in un ambito territoriale circoscritto, le stesse prerogative di cui il sindaco è titolare. I presidenti dei Municipi non hanno la possibilità di ricorrere al conferimento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito come invece previsto, in via esclusiva, per il sindaco. La circolare del Segretariato generale - concludono - dà ragione a noi consiglieri eletti, e ribadiamo che siamo stati scelti ed eletti dal popolo e questo è un valore assoluto da rispettare". (Com)