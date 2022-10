Ucraina: Scholz, vogliamo che il Paese sia parte dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “vuole” che l'Ucraina sia “parte dell'Unione europea”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'intervento che ha tenuto al forum economico Germania-Ucraina in corso a Berlino. All'evento partecipa anche il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. Per Scholz, l'adesione dell'ex repubblica sovietica all'Ue “invia un segnale agli investitori privati: chi oggi investe nella ricostruzione dell'Ucraina, investe in un futuro membro dell'Ue". Il cancelliere ha aggiunto che sono già duemila le imprese tedesche attive nel Paese, dove “apprezzano soprattutto i motivati lavoratori specializzati”. Secondo Scholz, si tratta di “un potenziale enorme, anche se il percorso verso l'Ue” dell'Ucraina “richiede ancora riforme”. Intanto, il capo del governo federale ha offerto al Paese aggredito dalla Russia un partenariato economico. Con riferimento al forum economico Germania-Ucraina, Scholz ha dichiarato: “Sono convinto che il nostro incontro di oggi possa diventare l'inizio di un partenariato per l'economia e la trasformazione tra i nostri Paesi, più profondo e ampio di tutti i nostri partenariati”. Allo stesso tempo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha sottolineato la necessità per l'Ucraina di rafforzare lo stato di diritto e il contrasto alla corruzione. In particolare, Scholz ha affermato che il percorso dell'ex repubblica sovietica verso l'Ue deve essere collegato a “molte riforme, anche con riguardo al potere giudiziario e alla lotta alla corruzione”. (Geb)