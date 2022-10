Viabilità: Anas, Ss 38 chiusa dalle 22 di mercoledì 26 per una notte tra svincoli "Grosio" e "Le prese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che, per consentire i lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici nelle gallerie "Valmaggiore Bolladore" e "Mondadizza", la statale 38 "dello Stelvio" sarà chiusa dallo svincolo di Grosio allo svincolo Le Prese dalle 22 di mercoledì 26 alle 6 del giorno successivo nell'ambito dei territori comunali di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio. Durante la chiusura il traffico da Sondrio in direzione Bormio sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Grosio/Grosotto con prosecuzione sulla provinciale 27 e rientro in statale allo svincolo di Le Prese. Percorso inverso per la circolazione diretta a Sondrio. (Com)