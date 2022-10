Pd: Zingaretti, per recuperare credibilità serve coerenza nei comportamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zingaretti bisognava accompagnare l’azione di Governo per rendere più forte l’indirizzo politico e il Governo stesso. "Si è preferita un’altra strada e si è ceduto all’ennesima iniziativa di rimozione di una parte della nostra storia. Una storia di governo, segnata come sempre da luci e ombre, ma come formula politica sicuramente in grado di fermare la vittoria delle destre - prosegue il neo eletto in Parlamento -. Comunque, malgrado la nostra debolezza numerica in Parlamento, sono state fatte, anche grazie a noi tante scelte utili a salvare l’Italia su fronti importantissimi. Dobbiamo batterci con durezza e con passione per far vivere e affermare l’impianto del nostro programma, le nostre idee e rilanciare politiche popolari e gli impegni che ci siamo presi: sul lavoro di qualità, sui salari, sulla scuola e la sanità pubblica, sul digitale, sull’energia, sulla parità di genere, sul cambiamento climatico". (segue) (Rer)