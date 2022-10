Pd: Zingaretti, per recuperare credibilità serve coerenza nei comportamenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire la crescita "delle nostre imprese accompagnandole nella transizione green e digitale e sostenendone gli investimenti in ricerca e innovazione, rendere facile la loro vita e quella di tutti i cittadini, semplificando, combattendo la cattiva burocrazia. E insieme vigilare con intransigenza sui diritti che la destra minaccia di abbattere". Questi capitoli, per Zingaretti devono diventare "l’agenda del Pd", "da far vivere nelle strade, nelle piazze, e da promuovere con tutta la nostra forza in Parlamento, perché solo contenuti, uniti a coerenza e visione, creano le condizioni per ricostruire un nostro radicamento sociale". (segue) (Rer)