Pd: Zingaretti, per recuperare credibilità serve coerenza nei comportamenti (5)

- "Non possiamo lavorare da soli, ma dobbiamo farlo rendendo protagonisti e 'decisore' un popolo diffuso e spesso organizzato nella società responsabile, nei comitati, associazioni, nella cultura, nel terzo settore spesso con tanti amministratori - continua il Zingaretti -. Questo popolo aveva risposto all’appello di “Piazza Grande”, è stato il protagonista delle vittorie alle ammnistrative e alle europee, ma poi io stesso non sono riuscito a farlo contare abbastanza nelle dinamiche interne. Per questo il processo politico, popolare, sociale e culturale, fatto tra e con le persone, in piazze grandi dei nostri Comuni è, secondo me, il processo costituente di cui abbiamo bisogno. Ma dobbiamo muoverci. Non possiamo fare errori", conclude Zingaretti. (Rer)