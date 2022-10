Germania: ministra Difesa Lambrecht, massima fiducia nel Comando forze speciali esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha espresso “massima fiducia” nel Comando forze speciali dell'esercito (Ksk), negli ultimi anni oggetto di un'approfondita riforma e ristrutturazione per epurare il reparto dall'infiltrazione degli estremisti di destra. In visita alla caserma “Graf Zeppelin” di Calw in Baden-Wuerttemberg, sede del Ksk, Lambrecht ha aggiunto che il processo di riforma dell'unità comprendeva 60 misure “da attuare e così è stato fatto”. In particolare, sono state corrette le irregolarità nella gestione delle munizioni e gli errori nella cultura di comando, che ha rischiato lo scioglimento per la presenza di estremisti di destra tra i propri ranghi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ministra della Difesa tedesca ha dichiarato: "Posso esprimere la mia massima fiducia nelle donne e negli uomini del Ksk”. Lambrecht ha, infine, sottolineato l'importanza del reparto per la difesa della Germania e della Nato a seguito nella mutata situazione di sicurezza in Europa, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Nella visita al Ksk,è stata accompagnata dal comandante del reparto, il generale di brigata Ansgar Meyer, già al vertice dell'ultimo contingente schierato dalla Bundeswehr in “Supporto risoluto”, la missione con cui la Nato ha concluso il proprio impegno in Afghanistan. (Geb)