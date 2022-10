Speciale difesa: Etiopia, attesa oggi l'apertura dei colloqui di pace mentre sul campo le forze federali ed alleate avanzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dei colloqui è attesa mentre le forze etiopi ed eritree impegnate nell'offensiva contro il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) hanno preso il controllo della storica città di Adua, nel Tigrè, dopo averla bombardata venerdì, causando un numero imprecisato di vittime civili. Lo hanno confermato ai media fonti umanitarie, mentre da parte sua l'ufficio comunicazione del governo federale etiope ha tenuto a sottolineare che nonostante il proseguimento dei combattimenti la delegazione federale è partita per il Sudafrica, al fine di sedere al tavolo dei colloqui. Il governo del premier Ahmed ha inoltre sottolineato la presa "dei maggiori centri" delle zone di combattimento, facendo riferimenti alla conquista di diverse città tigrine ritenute strategiche. Nel fine settimana le truppe federali ed alleate erano confluite nella città di Axum, situata a 220 chilometri dalla capitale tigrina Macallè, dopo aver preso negli ultimi tre giorni il controllo delle città chiave di Shire, Alamata e Korem. L'avvicinamento delle forze federali ed alleate alla capitale tigrina e la conquista di territorio in un'area strategica per i tigrini è stato interpretato dagli analisti come una chiara volontà da parte di Addis Abeba di arrivare ai colloqui di pace in condizione di superiorità. Rimane tuttavia, ancora una volta, l'incognita dell'Eritrea, alleato dell'ombra che già in passate fasi belliche si è rivelato un elemento decisivo nello sviluppo degli eventi. Da parte loro, le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) potrebbero tirar vantaggio dalla morfologia di un territorio che conoscono alla perfezione, e che offre rilievi montuosi utili per un'eventuale ritirata. All'inizio di questa settimana il governo federale etiope ha fatto sapere che intende prendere il controllo degli aeroporti ed altre strutture ritenute strategiche che sono situati nello Stato regionale del Tigrè "al fine di proteggere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Etiopia". Lo ha sottolineato in una dichiarazione l'ufficio per la Comunicazione del governo federale, sostenendo che quest'operazione è necessaria per "proteggere lo spazio aereo" etiope, già "violato da attori stranieri ostili che sostengono il Tplf (il Fronte di liberazione popolare del Tigrè)". (Res)