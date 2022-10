Speciale difesa: Germania, ministra Difesa Lambrecht in visita al Comando forze speciali esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, è in visita al Comando forze speciali dell'esercito (Ksk), che ha sede presso la caserma “Graf Zeppelin” di Calw in Baden-Wuerttemberg. Come riferisce il settimanale “Stern”, in questo modo, Lambrecht intende informarsi sui risultati del processo di riforma e ristrutturazione a cui il Ksk è stato sottoposto negli ultimi anni per epurare il reparto dall'infiltrazione degli estremisti di destra. Il Ksk è stato, infatti, al centro di scandali e polemiche per la presenza della destra radicale nei propri ranghi, fino a rischiare lo scioglimento. Come comunicato dalle Forze armate tedesche (Bundeswehr), il fulcro della visita di Lambrecht a Calw è discutere con il personale del Ksk “sull'efficacia del cambiamento che è stato introdotto nella cultura di comando” del reparto. La ministra della Difesa otterrà poi “una panoramica della complessità dei requisiti” per il Ksk presso il centro di addestramento al tiro del Ksk. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) visiterà anche il centro di formazione multifunzionale del Comando forze speciali dell'esercito, dove le verrà mostrato l'addestramento del personale cinofilo e dei cani che ha in dotazione. Lambrecht avrà, infine, un colloquio con il comandante del Ksk, il generale di brigata Ansgar Meyer, già al vertice dell'ultimo contingente schierato dalla Bundeswehr in “Supporto risoluto”, la missione con cui la Nato ha concluso il proprio impegno in Afghanistan. (Geb)