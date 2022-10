Emirati-Sud Sudan: presidente Kiir in visita ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, è negli Emirati Arabi Uniti per una visita di lavoro. Secondo quanto riferito su Twitter dal segretario stampa presso l'Ufficio del presidente, Lily Adhieu Martin, il viaggio è stato pianificato per dare seguito a questioni di reciproco interesse discusse in precedenza tra il Sud Sudan e gli Emirati. Durante il suo soggiorno, Kiir e i membri della sua delegazione terranno incontri bilaterali con i funzionari si Abu Dhabi incentrati su molte aree di cooperazione. Previsto anche un incontro individuale tra lo stesso Kiir e il presidente emiratino Mohammed bin Zayed Al Nahyan. (Res)