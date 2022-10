Russia-Ucraina: Lavrov, prestiamo attenzione a preparazione di “bombe sporche” da parte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia affronterà e seguirà fino in fondo la questione della preparazione da parte dell'Ucraina di "bombe sporche", ovvero di esplosivi convenzionali intrecciati con materiale radioattivo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando in una conferenza stampa a seguito dei negoziati con il segretario generale dell'organizzazione per la Cooperazione islamica, Youssef bin al-Ottaimeen. "Abbiamo un vivo interesse a prevenire una provocazione così terribile e ciò che i nostri partner occidentali dicono pubblicamente, essendo impegnati in un sostegno cieco a (al presidente ucraino, Volodymyr) Zelensky e al suo regime, non significa necessariamente che prenderanno alla leggera la questione nelle loro discussioni interne", ha osservato il ministro russo.(Rum)