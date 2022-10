Ucraina: sondaggio, per 47 per cento spagnoli e 34 per cento francesi insufficiente la risposta Ue alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 47 per cento degli spagnoli la risposta dell'Unione Europea di fronte alla guerra in Ucraina è "insufficiente", mentre ha la stessa opinione il 34 per cento dei francesi. È quanto emerge da uno studio condotto dal Real Instituto Elcano dal titolo "Francia e Spagna: opinioni e atteggiamenti incrociati nei confronti dell'Unione europea e della guerra in Ucraina". Per il 38 per cento degli spagnoli l'Ue sta facendo ciò che deve essere fatto, percentuale che sale al 42 per cento nel caso dei francesi. Secondo il sondaggio, l'ideologia è un fattore determinante in questa risposta: coloro che si definiscono di destra sono più propensi a ritenere che l'Ue non stia facendo abbastanza rispetto a coloro che si dichiarano di sinistra (52 per cento contro 44 per cento). Tra coloro che ritengono che i Paesi europei debbano fare di più, il 55 per cento degli spagnoli è favorevole all'interruzione immediata delle importazioni di gas russo, il 48 per cento è favorevole all'invio di maggiori attrezzature militari e aiuti finanziari e il 46 per cento a negoziare con la Russia. (segue) (Spm)