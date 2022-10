Ucraina: sondaggio, per 47 per cento spagnoli e 34 per cento francesi insufficiente la risposta Ue alla guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso dei francesi, il 58 per cento è favorevole all'invio di più materiale militare e aiuti finanziari, il 50 per cento preferisce smettere di importare il gas russo, il 39 per cento è d'accordo a negoziare con Mosca. Per quanto riguarda l'evoluzione del conflitto, il 66 per cento degli spagnoli ritiene che la Russia finirà per vincere, contro il 34 per cento che ritiene sarà l'Ucraina, un dato superiore a quello dei francesi, con il 54 per cento che ritiene sarà vittoriosa Mosca rispetto al 46 per cento Kiev. (Spm)