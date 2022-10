© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Formia, in provincia di Latina, per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver perquisito l'abitazione dell'uomo, lo hanno trovato in possesso di 63,5 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, nonché di vario materiale per il confezionamento della droga.(Rer)