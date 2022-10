Lombardia: Sertori, oltre 11 milioni per lo sviluppo della montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato le modalità e i criteri per la destinazione a favore dei territori montani di 11 milioni di euro, finanziati per 9.006.908 euro dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) nazionale a cui si aggiungono 1.994.000 euro attraverso il Fondo regionale montagna di Regione Lombardia.Il fondo è finalizzato alla promozione e alla realizzazione di interventi per la salvaguardia, contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. "Grazie allo stanziamento delle risorse regionali pari a 1.994.000 euro attraverso il Fondo Regionale montagna - dichiara l'assessore Sertori - Regione Lombardia ha avuto altresì accesso nell'ambito del riparto del Fondo nazione alla premialità dell'ulteriore 20 per cento delle risorse, confermando la specifica attenzione ai territori montani che ha caratterizzato la legislatura". In questa prima fase attraverso il trasferimento delle risorse statali si prevede di attuare tre azioni. Misure di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani anche attraverso la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities. Stanziati 400.000 euro. "Attraverso questa misura - spiega Sertori - si vuole incentivare la nascita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio". Un bando per la realizzazione e il recupero di bacini e invasi, anche a supporto dell'attività agricola (malghe e alpeggi) e ricettiva (rifugi) di montagna, finalizzati alla raccolta, all'incanalamento e alla gestione delle acque meteoriche per contrastare fenomeni di scarsità idrica. (segue) (Com)