Lombardia: Sertori, oltre 11 milioni per lo sviluppo della montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura, che verrà predisposta entro 6 mesi dall'accertamento delle risorse, potrà avere come beneficiari sia soggetti pubblici che soggetti privati. Stanziati 5.600.908 euro. "L'estate 2022 - commenta Massimo Sertori - è stata caratterizzata dalla siccità peggiore degli ultimi 70 anni. In particolare, il territorio regionale ha presentato una condizione di deficit idrico generalizzato, caratterizzato da assenza di consistente risorsa nivale nel periodo invernale e da persistente deficit di precipitazioni atmosferiche nel periodo primaverile. In questa ottica l'azione strutturale prevista intende fornire un supporto permanente al contrasto dei fenomeni di scarsità idrica bei territori montani".Un bando per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di terrazzamenti e muretti a secco caratteristici del paesaggio montano. La misura, che verrà predisposta entro quattro mesi dall'accertamento delle risorse, potrà avere come beneficiari sia soggetti pubblici che soggetti privati. Stanziati 5.000.000 euro. "Questa azione - sottolinea l'assessore Sertori - vuole essere in continuità con l'iniziativa promossa nel 2020 dal mio Assessorato, il 'Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano - bando terrazzamenti 2020". (Com)