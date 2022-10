Veneto: Zanoni (Pd), regione intervenga su nuovo business della camorra del furto di olio esausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane "è emerso dalle cronache il crescente fenomeno dei furti di olio esausto, definito come 'il nuovo business della camorra'. Risulta infatti che siano state sottratte centinaia di tonnellate di materiale dalle campane di raccolta di molti comuni veneti, con l'obiettivo di rigenerarlo e raffinarlo in stabilimenti abusivi, per essere poi venduto all'estero come biodiesel". Lo ha raccontato Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito democratico e presidente della Commissione Legalità, che ha presentato un'interrogazione con il sostegno degli altri consiglieri regionali dell'opposizione. ""Sembra che per la criminalità organizzata questo affare sia di entità milionaria e che si stia diffondendo a macchia d'olio su tutto il territorio regionale e in altre aree del Paese, con raffinerie abusive sorte in tutto il nord Italia – ha poi aggiunto -. Chiedo alla giunta regionale come e se intende intervenire per contrastare un fenomeno che sta danneggiando il circuito virtuoso del ciclo della raccolta differenziata". (Rev)