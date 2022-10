Piemonte: in arrivo 13,4 milioni di euro per danni gelate 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in arrivo per il Piemonte 13,4 milioni di euro per le 710 aziende agricole colpite dai danni causati dalle gelate il 7 e 8 aprile 2021. "I ristori vanno a coprire l’ammontare complessivo dei danni da gelate che hanno colpito i raccolti e trasmessi all’Assessorato regionale all’Agricoltura dai territori interessati dall’evento calamitoso del 2021 – ha sottolineato l’assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa - I fondi assegnati sono a sostegno delle aziende agricole piemontesi per favorire la ripresa delle attività produttive e tra queste rientrano anche le aziende apistiche", ha concluso.(Rpi)