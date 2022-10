Speciale energia: leader Ue condannano sabotaggi Nord Stream, misure urgenti a difesa infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo condanna fermamente gli atti di sabotaggio contro le infrastrutture critiche, come quelli contro il gasdotto Nord Stream. È quanto si legge nelle conclusioni adottate dai leader europei al vertice Ue di Bruxelles. "L'Unione europea risponderà a qualsiasi interruzione deliberata di infrastrutture critiche o ad altre azioni ibride con una risposta unita e determinata", si legge nel documento. "Il Consiglio europeo invita gli Stati membri ad adottare misure urgenti ed efficaci e a cooperare tra loro, con la Commissione e con altri attori interessati, al fine di migliorare la resilienza delle infrastrutture critiche", affermano i leader Ue nelle conclusioni. Inoltre, come si legge nel testo approvato "dovrebbero essere portati avanti rapidamente i lavori sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un approccio coordinato dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche, compresa la rapida attuazione della direttiva riveduta sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva Nis 2) e della direttiva sulla resilienza delle entità critiche". (Beb)