Speciale energia: Usa negano visti a delegazione Rosatom per partecipare alla conferenza dell'Aiea

- Gli Stati Uniti non hanno rilasciato i visti alla delegazione russa per partecipare alla conferenza ministeriale internazionale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). In particolare, si tratta di rappresentanti della società energetica russa Rosatom e del Servizio federale per la sorveglianza ambientale, tecnologica e atomica. Come ha riferito Rosatom sul proprio canale Telegram, le richieste di visto per i membri della delegazione sono state comunicate in anticipo secondo le modalità previste. "Al giorno d'oggi, nessuno dei membri della delegazione russa ha ricevuto un visto americano. Quindi, la parte americana ha bloccato la partecipazione della Russia a questa conferenza internazionale", si legge nella nota. "Senza la partecipazione della Russia, un leader mondiale riconosciuto nel campo dell'uso pacifico dell'energia atomica, la conferenza di Washington perde in gran parte il suo significato", afferma la società. Si precisa che il direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhachev, parteciperà all'evento a distanza. (Rum)