Speciale energia: Arabia Saudita e Cina intenzionate a collaborare per stabilità mercato petrolifero

- L’Arabia Saudita e la Cina si sono dette intenzionate a collaborare per preservare la stabilità del mercato petrolifero a livello globale. È quanto emerso nel corso di una videoconferenza tra il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, e il direttore dell’Amministrazione dell'energia nazionale cinese, Zhang Jianhua. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, le due parti hanno espresso la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale tra Riad e Pechino nel settore energetico, rispettivamente tra i maggiori produttori e consumatori di energia a livello globale. A tal proposito, è stato evidenziato come il Regno del Golfo rimanga il partner ed esportatore più affidabile di forniture di petrolio greggio in Cina. Il ministro saudita e l’interlocutore cinese hanno poi sottolineato l’importanza di garantire forniture di petrolio affidabili a lungo termine, soprattutto alla luce delle incertezze attuali del mercato petrolifero, conseguenze di “condizioni internazionali complesse e mutevoli”. (Res)