Speciale energia: premier Dabaiba si congratula con Meloni, pronti a cooperare su energia e migranti

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha espresso le sue congratulazioni a Giorgia Meloni per la nomina alla presidenza del Consiglio dei ministri del governo italiano. “Mi congratulo con la nuova presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che ha giurato come prima donna in Italia a ricoprire questa carica”, ha dichiarato Dabaiba sul suo profilo Twitter. “Attendiamo con impazienza la continuazione della significativa cooperazione tra i nostri due Paesi su questioni relative all'immigrazione e all'energia”, ha concluso il premier del governo di Tripoli. (Lit)