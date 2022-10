Speciale energia: Sanchez, il Pp guardi al Regno Unito per vedere conseguenze politica riduzione tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo dovrebbe "guardare" al Regno Unito per vedere le sue "conseguenze delle sue politiche di riduzione delle tasse". Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, durante un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Soria, spiegando come le politiche pubbliche debbano essere finanziate con le entrate pubbliche "e cioè con le tasse di tutti e, in particolare, di coloro che hanno di più". Sanchez ha insistito sul fatto che il suo esecutivo ha "obiettivo, metodo e impegno" affinché "nessuno venga lasciato indietro" nell'attuale crisi economica e sociale derivata dall'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, che ha causato un aumento dei prezzi e dei prezzi dell'energia. A questo proposito, il leader socialista ha ricordato che il governo ha approvato dieci pacchetti di risposta alla crisi da giugno e ha chiesto di trarre insegnamento da questi anni difficili in cui coloro che chiedevano un maggiore sostegno allo Stato sociale durante la pandemia "ora chiedono a gran voce tagli fiscali indiscriminati", ha detto il premier in riferimento al Pp. "Voglio un Paese in cui i cittadini accendano mutui per comprare un appartamento o un'auto, ma non per portare i figli a scuola", ha affermato Sanchez ribadendo l'importanza della "giustizia sociale e fiscale". Questo si traduce nell'aiutare le classi medie e lavoratrici, con riduzioni ad esempio dell'Iva sull'elettricità e sul gas, ma anche le grandi entità finanziarie ed energetiche, nonché le grandi fortune. Con gli oltre 3 miliardi di euro che l'esecutivo intende raccogliere da queste nuove tasse, Sanchez ha spiegato che sarà possibile destinare 2,2 miliardi di euro a borse di studio o 1,2 miliardi alla formazione professionale. (Spm)