Speciale energia: Organizzazione energia atomica conferma violazione server mail

- L’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (Aeoi), ha confermato la violazione da parte di un Paese straniero del suo sistema di posta elettronica. Lo riferiscono i media iraniani. L’Aeoi ha precisato che le informazioni sono state pubblicate online. In precedenza, il gruppo di hacker iraniano Black Reward ha annunciato di aver diffuso in rete oltre 50 gigabyte di documenti dopo aver violato con successo ieri il sistema di posta elettronica interno dell’Società iraniana per la produzione e lo sviluppo dell’energia nucleare. In una serie di messaggi sul suo profilo Telegram, il gruppo di pirati informatici ha diffuso file che includono immagini, documenti e informazioni della corrispondenza interna alla società per un totale di 100.000 mail. ( (Res)