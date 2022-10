Speciale energia: governo Teheran, Iran e Turchia pronti a finalizzare nuovi accordi su esportazioni gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile del dipartimento per le esportazioni della Compagnia nazionale per il gas dell’Iran (National Iranian Gas Company, Nigc), Mohammadreza Jolae, ha annunciato di aver tenuto una riunione a livello di esperti con i rappresentanti della compagnia energetica Botas, che gestisce gli oleodotti e i gasdotti turchi, incentrata su nuovi accordi di esportazione di gas iraniano verso la Turchia. Parlando ai giornalisti, Jolae ha aggiunto che, con gli accordi e il coordinamento presi tra funzionari iraniani e turchi, tutte le attività tecniche, operative ed esecutive per l'esportazione del gas iraniano nella vicina Turchia “saranno finalizzate entro i prossimi sei mesi”. Gli accordi riguardano piani operativi, servizi di riparazione e manutenzione e protezione dei gasdotti che collegano Iran e Turchia e la ristrutturazione della stazione di Bazargan. Come sottolineato dal funzionario iraniano, in questa riunione a livello di esperti, la capacità di trasporto del gas, i servizi tecnici e di ingegneria e l'aumento di altri campi di cooperazione sono stati discussi con le controparti turche. Con riserve accertate di gas naturale pari a 991.600 miliardi di piedi cubi, l'Iran detiene le seconde riserve di gas più grandi del mondo dopo la Russia. Per decenni l’Iran ha destinato la produzione di gas a soddisfare la domanda interna, avviando solo alla fine del 2001 le sue esportazioni verso la Turchia. (Res)