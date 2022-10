Milano: inclusione al centro degli eventi della convention del settore Lgbtq+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serata di corti e stand up comedy. Un triangolare di calcio. Una gara podistica. E momenti conviviali e di intrattenimento. Milano si prepara ad accompagnare la 38esima Convention globale Iglta (International gay and lesbian travel association) con alcuni eventi diffusi in città, tutti accomunati dal tema dell'inclusione. Gli appuntamenti si terranno da mercoledì 26 a domenica 30 ottobre, nei giorni in cui i più importanti operatori internazionali – catene alberghiere, buyer, agenti di viaggio, tour operator – che investono sul segmento turistico Lgbtq+ saranno impegnati nei lavori della Convention. Nei mesi scorsi Aitgl, l'Ente italiano turismo Lgbtq+ che promuove la 38esima Convention Iglta, aveva lanciato una "call to action" rivolta ad associazioni, esercizi commerciali e altri soggetti affinché proponessero idee e progetti sul tema dell'accoglienza inclusiva da realizzare in città, come eventi collaterali alla Convention. L'obiettivo era di coinvolgere il territorio e allo stesso tempo rispondere all'interesse che Milano sta riscuotendo sul fronte turistico nella comunità Lgbtq++ internazionale, facendo scoprire ai delegati, ai turisti e ai milanesi la vivacità della città e cogliendo anche l'occasione per affrontare alcuni temi legati all'inclusione, alle discriminazioni e ai diritti civili. (Com)