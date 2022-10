Ambiente: a Roma 111 cave dismesse, sono in gran parte nei Municipi XI e XII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma ci sono 111 cave estrattive dismesse e che potenzialmente potrebbero essere microdiscariche di servizio. La maggior parte si trova nei confini dei Municipi XI e XII. Tra queste c'è anche la cava di Monte Carnevale su cui è stato richiesto, dalla società che la gestisce, di poterla destinare a discarica per rifiuti inerti. L'istanza tuttavia, qualche giorno fa, è stata respinta dalla Regione Lazio in virtù di una sentenza emessa dal Tar che ha già bloccato un eventuale iter per la realizzazione nella cava di un sito di raccolta per i rifiuti solidi urbani. È quanto emerso dalla seduta della commissione capitolina Ambiente che oggi ha audito Francesca Marsili, respondabile dei procedimenti dell'ufficio Cave del Campidoglio. (segue) (Rer)