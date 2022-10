Ambiente: a Roma 111 cave dismesse, sono in gran parte nei Municipi XI e XII (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel territorio di Roma Capitale ci sono 26 cave attive e su cui facciamo verifiche continue, abbiamo procedimenti di proroghe, varianti e ampliamenti", ha detto Marsili. "Ci sono poi 34 cave non attive o dismesse, 65 recuperi ambientali di vecchie cave dismesse che esercitavano attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17/2004, poi abbiamo 12 recuperi ambientali e soggetti a istruttorie e controlli", ha aggiunto. Un totale quindi di 111 cave di cui una o più di una potrebbe essere destinata a microdiscarica di servizio di cui la città ha bisogno. "Le attività estrattive riguardano i Municipi IX, XI, XII e XV, ma XI e XII sono i territori in cui le cave sono maggiormente presenti", ha chiarito la dirigente. Interpellata dal consigliere di Azione, Francesco Carpano, per quanto riguarda il sito di Monte Carnevale, nella Valle Galeria, Marsili ha chiarito che diversi anni fa "era stata autorizzata una discarica di rifiuti inerti, poi quando è stata individuata lì una discarica di rifiuti urbani, la società aveva richiesto una verifica di assogettabilità della Via. Erano stati autorizzati due degli otto lotti, ma poi il ministero della Difesa ha fatto ricorso, c'è stata sentenza e sono state annullate tutte le determine". (segue) (Rer)