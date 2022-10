Ambiente: a Roma 111 cave dismesse, sono in gran parte nei Municipi XI e XII (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società che gestisce la cava di Monte Carnevale "qualche giorno fa ha chiesto alla Regione Lazio di ri-adottare l'autorizzazione per la discarica di rifiuti inerti ma la Regione Lazio non ha ri-adottato il provvedimento, poiché c'è una sentenza del Tar ma anche un successivo ricorso al Consiglio di Stato", ha concluso Marsili. Il presidente della commissione Ambiente, Gianmarco Palmieri del Pd, ha chiarito: "Cessati i ricorsi per noi si avvia un percorso di recupero ambientale dell'area di Monte Carnevale". (Rer)