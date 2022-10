Germania: l'Italia alla fiera Bauma di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia partecipa alla fiera Bauma che, in corso da oggi al 30 ottobre a Monaco di Baviera, è “la principale esposizione internazionale destinata all'industria dei macchinari per l'edilizia, i materiali da costruzione e l'industria mineraria”. È quanto comunicato dall'Ufficio di Berlino dell'Ice-Agenzia. A cadenza triennale, la Bauma è organizzata dall’ente fieristico Messe Muechen Gmbh. Per questa edizione, il numero degli espositori ammonta a più di 3.000 provenienti da 58 Paesi per un totale di 200 mila metri quadrati all'interno dello spazio espositivo all’interno della fiera e di 414 mila metri quadrati all'esterno. Con 591 presenze, le aziende italiane rappresentano il secondo Paese per numero di espositori dopo la Germania. L’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è presente con un Info-desk di 49 metri quadrati per fornire assistenza e informazioni ai visitatori e per facilitarne l'incontro con le aziende italiane partecipanti. L’attività si svolgerà in collaborazione con le associazioni settoriali Unacea, Ucomesa e Aisem. Inoltre, la presenza italiana in fiera sarà promossa in loco dall’Ufficio di Berlino dell'Ice-Agenzia attraverso azioni di comunicazione mirate, pubblicità sui canali social, distribuzione ai visitatori della lista completa delle aziende italiane realizzata ad hoc per l’evento e scaricabile tramite un QR-Code. Per l’occasione, è stata aggiornata un’analisi di mercato sul settore dei macchinari da costruzioni e movimento terra in Germania. L’obiettivo di questa partecipazione è sostenere la crescita dell’export italiano nel settore dei macchinari edili in Germania e nel mondo, dato che Bauma è il salone più importante nel comparto. (Com)