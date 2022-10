Governo Sala, Meloni conosce valore Milano, mi aspetto attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Milano è evidente che il ministero con cui i rapporti sono più continui è quello affidato a Salvini. L'ho detto già, magari parlando di cose concrete andiamo più d'accordo. Si tratta di capire cosa è meglio per Milano e il quadro mi sembra tracciato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della seduta del consiglio metropolitano di Milano. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che ci sono 5-6 ministri di adozione e se si aspetta attenzione da questo governo", il sindaco ha replicato "penso di sì, credo che ciò derivi anche da un input della premier che conosce benissimo la delicatezza della situazione e il valore che Milano può dare. Con la premier ho un rapporto da tempo e le distanze sono evidentissime, però credo che su questo punto non abbia dubbio su quanto sia importante che Milano vada bene". (Rem)