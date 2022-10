Iraq: la Settimana della lingua italiana nel mondo torna a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorna a Baghdad la Settimana della lingua italiana nel mondo 2022 (Slim 2022), rassegna della Farnesina per promuovere la bellezza e la creatività della nostra lingua all’estero. Come sottolinea una nota dell’ambasciata d’Italia in Iraq, l’intenso programma ha previsto lezioni, seminari, workshop e la freschezza del teatro italiano, grazie alla partecipazione della Compagnia “Teatro a Canone” di Torino. La settimana ha preso avvio con l’inaugurazione, presieduta dall’ambasciatore d’Italia Maurizio Greganti e dal preside della facoltà di lingue dell’Università di Baghdad, professor Ali Adnan, insieme al direttore del Dipartimento di italianistica, professor Bahaa Najem. Sul filo del tema di questa edizione, dal titolo “Come scusa? Non ti followo”, l’italiano dei giovani è stato il vero protagonista della settimana a cominciare dai corsi di lingua per studenti e docenti di italiano dell’Università di Baghdad tenuti dal professor Giuseppe Maugeri, Università “Carlo Bo” di Urbino. Le lezioni hanno approfondito la varietà giovanile della lingua, presentando i tratti principali dell’italiano neo-standard e i criteri di selezione con cui si forma la lingua dei giovani. Attività sono state dedicate alla scoperta del gergo giovanile e di alcune espressioni tipiche dell’italiano neo-standard. (segue) (Res)