Iraq: la Settimana della lingua italiana nel mondo torna a Baghdad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slim 2022 a Baghdad ha visto anche il lancio dei corsi di lingua italiana per adulti e bambini, le cui attività inizieranno nei prossimi giorni, ma che hanno già fatto riscontrare notevole interesse. Sempre nel quadro della Settimana si è poi svolto il corso di formazione sul restauro dei manoscritti per il personale del Museo nazionale di Baghdad e della Casa dei manoscritti irachena a cura del dottor Marco Di Bella, tra i massimi esperti del settore, con l’obiettivo di formare operatori nazionali che, come avviene in Italia, preservino le testimonianze linguistiche antiche e la memoria collettiva dell’Iraq. Gran parte delle attività descritte hanno avuto luogo all’interno del Centro italo-iracheno di Baghdad, gestito dal Centro di ricerche archeologiche e scavi di Torino (Crast). (Res)