Iraq: la Settimana della lingua italiana nel mondo torna a Baghdad (3)

- Le lezioni in classe hanno poi preso vita grazie alla compagnia teatrale di Torino “Teatro a Canone” e agli studenti del Dipartimento di italianistica e del Dipartimento di belle arti dell’Università di Baghdad, che hanno sperimentato gli orizzonti creativi dell’italiano e dell’arabo grazie al workshop “Stravaganze sceniche, letterarie battaglie” e alla messa in scena de “L’amore delle tre melarance”, celebre commedia di Carlo Gozzi rivisitata dagli attori italiani per consentirne la fruizione dai balconi condominiali durante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Entrambe le rappresentazioni, oltre a divertire gli oltre 100 spettatori presenti, hanno consentito ai giovani teatranti di cimentarsi nell’uso della lingua italiana non scritta, di scoprire l’innovatività del linguaggio del teatro italiano e di apprendere le tecniche delle arti sceniche contemporanee del nostro Paese. (segue) (Res)