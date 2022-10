Italia-Bielorussia: Tikhanovskaya si congratula con Meloni per nomina a premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, si è congratulata con Giorgia Meloni per la nomina a presidente del Consiglio. Tikhanovskaya si aspetta "di lavorare insieme per portare avanti la causa della libertà e della democrazia in Bielorussia". "Ricorderemo sempre il sostegno e la solidarietà dell'Italia nei tempi più duri", ha scritto Tikhanovskaya su Twitter, aggiungendo poi in italiano "In bocca al lupo!". (Rum)