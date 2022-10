Russia: Cremlino, beni russi sono stati "rubati" dall'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte attività russe sono state semplicemente "rubate" dall'Occidente, incluse le riserve auree. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, riferendosi alla proposta della Commissione europea di usare le attività congelate russe per finanziare i lavori di restauro in Ucraina. "Molti beni sono stati semplicemente rubati (...) dall'Occidente collettivo, comprese le nostre riserve auree. Sono delle azioni assolutamente illegali, sono contrarie al diritto internazionale e non sono altro che un'invasione vera e propria della proprietà pubblica e privata", ha detto Peskov ai giornalisti durante una conferenza stampa. (Rum)