Ucraina: Kuleba, Aiea mandi esperti per verificare affermazioni russe su “bomba sporca”

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha chiesto all’Agenzia internazionale per l’energia nucleare (Aiea) l’invio di esperti che verifichino le affermazioni di Mosca su un possibile sviluppo di una bomba sporca da parte di Kiev. “Nella mia chiamata con (il direttore dell’Aiea) Rafael Grossi ho ufficialmente invitato l'Aiea a inviare urgentemente esperti nelle strutture pacifiche in Ucraina, dove la Russia sostiene ingannevolmente si stia sviluppando una bomba sporca. Lui ha acconsentito. A differenza della Russia, l'Ucraina è sempre stata e rimane trasparente. Non abbiamo nulla da nascondere”, ha scritto Kuleba su Twitter.(Kiu)