Onu: Guterres nel Giorno delle Nazioni Unite, Organizzazione “messa alla prova come mai prima”

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite è “messa alla prova come mai prima d’ora”. Lo ha scritto il segretario generale, Antonio Guterres, nel messaggio pubblicato in occasione della Giornata dell’Onu, che si celebra oggi. Guterres, tuttavia, rievocando la loro fondazione, ha sottolineato che le Nazioni Unite “sono il prodotto della speranza” e “sono state fatte per momenti come questo”, segnati da “conflitti che mettono a repentaglio la vita, il futuro e il progresso globale”. “Ora più che mai abbiamo bisogno di portare in vita i valori e i principi della Carta delle Nazioni Unite in ogni angolo del mondo”, ha affermato. Il segretario generale ha ricordato gli scopi dell’Onu: lavorare per la pace, porre fine alla povertà estrema, ridurre le disuguaglianze, perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, salvaguardare il nostro pianeta e garantire i diritti umani per tutti. “Mentre celebriamo la Giornata delle Nazioni Unite, rinnoviamo la nostra speranza e convinzione in ciò che l’umanità può ottenere quando lavoriamo come una cosa sola, nella solidarietà globale”, ha concluso Guterres.(Was)