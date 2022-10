Salute: Consiglio Ue adotta tre regolamenti sanitari per rispondere a future pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato tre nuovi regolamenti per migliorare le capacità europea di rispondere a future pandemie e altre crisi sanitarie transfrontaliere: il regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, il regolamento sull'estensione del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e il regolamento quadro di emergenza che conferisce poteri supplementari all'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera). La revisione della legge sulle minacce transfrontaliere per la salute ha aggiornato i requisiti nazionali di segnalazione per quanto riguarda gli indicatori del sistema sanitario, mirando a semplificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione europea e le agenzie dell'Ue. Inoltre, è stato adottato il nuovo regolamento per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che è stato rafforzato nei settori della sorveglianza, dell'allarme rapido, della preparazione e della risposta epidemiologica. (segue) (Beb)