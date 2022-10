Salute: Consiglio Ue adotta tre regolamenti sanitari per rispondere a future pandemie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pilastri centrali della nostra Unione europea della salute sono ora al loro posto. La pandemia ha dimostrato la necessità di una maggiore Europa nella sanità pubblica e di una più forte capacità di proteggere i cittadini dalle minacce alla salute. Con un Ecdc più forte, un Hera potenziato e un ruolo rafforzato per l'Ue nella prevenzione, nella preparazione e nella gestione delle minacce sanitarie transfrontaliere, disponiamo ora di ulteriori strumenti per reagire e rispondere rapidamente alle crisi sanitarie emergenti, con decisione e unità", ha dichiarato la commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides. La nuova legislazione sulle minacce transfrontaliere alla salute prevede l'istituzione di un piano dell'Ue per le crisi sanitarie e le pandemie, che includerà disposizioni sullo scambio di informazioni tra l'Unione europea e gli Stati membri. I Paesi Ue, nel redigere i loro piani nazionali, si metteranno in contatto tra loro e con la Commissione Ue, per cercare di ottenere coerenza il piano di prevenzione, preparazione e risposta, a livello europeo. (segue) (Beb)