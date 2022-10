© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia poco più del 10 per cento delle stazioni di servizio sono in difficoltà a causa degli scioperi nelle raffinerie, contro il 30 per cento della scorsa settimana. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Clement Beaune all'emittente radiotelevisiva "France info". Il ministro ha però dichiarato che la situazione resta tesa in alcune regioni come l'Ile-de-France o la Borgogna. (Frp)