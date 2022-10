Copasir: Urso, lettera a La Russa e Fontana, dimissioni da presidente e componente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, ha questa mattina inviato una lettera ai presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, per comunicare le sue "dimissioni dalla carica di presidente e componente del Comitato parlamentare provvisorio per la Sicurezza della Repubblica", "essendo entrato a far parte del governo a seguito della mia nomina quale ministro". Lo rende noto l'ufficio stampa del presidente Urso. (Com)