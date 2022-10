© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Italia-Francia: secondo giorno di visita a Roma per il presidente francese, Emmanuel Macron, che oggi è stato ricevuto da papa Francesco e vedrà l'omologo, Sergio Mattarella. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 16.- Regno Unito: la giornata odierna dovrebbe stabilire se sarà una corsa a due quella per la leadership del Partito conservatore o una pura formalità per l'ex cancelliere Rishi Sunak. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Cina: Xi Jinping consolida il suo controllo sul Partito comunista con un comitato permanente di membri a lui fedeli. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Roma: audizione delle assessore alle Pari opportunità e al Lavoro sulle politiche che saranno avviate per contrastare la violenza di genere. Copertura e servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16:30. (Res)