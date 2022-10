© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla Comunità di Sant'Egidio per questo momento di confronto e dialogo interreligioso. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando "Il grido per la pace", evento interreligioso organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. "Nel solco dello spirito di Assisi, rinnoviamo il nostro impegno per la pace contro ogni forma di radicalizzazione e violenza", ha aggiunto Tajani.(Res)