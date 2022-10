Portogallo: oggi firma accordo tra governo e sindacati su aumento stipendi dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese e i sindacati della funzione pubblica firmeranno oggi un accordo pluriennale sugli aumenti salariali per i lavoratori della pubblica amministrazione. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Lusa", si prevedono una serie di misure che vanno dall'aggiornamento della retribuzione di base della pubblica amministrazione a una previsione di aggiornamento salariale annuale garantendo un aumento complessivo di almeno 208 euro nei prossimi quattro anni. Un'altra delle questioni incluse nell'accordo riguarda l'aumento del sussidio per i pasti da 4,77 a 5,20 euro, con effetto da ottobre 2022. In una nota, il ministero della Presidenza portoghese ha evidenziato che "dopo un intenso e impegnativo processo negoziale, viene definito, per la prima volta, un meccanismo di aggiornamento salariale annuale con orizzonte quadriennale obbedendo ai principi di valorizzazione delle diverse carriere". I leader sindacali da parte loro hanno sottolineato la "stabilità e la prevedibilità" che esso offre, grazie alla sua natura pluriennale, pur chiarendo "che c'è ancora del lavoro da fare" poiché "non all'altezza" delle loro richieste.(Spm)