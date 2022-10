Ucraina: operatore ferroviario, ripristinate locomotive diesel per sopperire a carenze elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della carenza di forniture elettriche, l'Ucraina ha iniziato a passare a utilizzare locomotive alimentate a diesel "Alcune sezioni ferroviarie rimangono senza forniture elettriche, quindi i treni stanno viaggiando con locomotive diesel di riserva", ha riferito Ukrzaliznytsia, l’operatore ferroviario ucraino. Secondo Ukrzaliznytsia, alcuni treni potrebbero essere in ritardo e non si sa quando sarà possibile ripristinare come di consueto la circolazione regolare. Molto probabilmente, anche molti treni pendolari saranno cancellati. Le locomotive diesel, che sono state gradualmente accantonate dal servizio per procedere alla rottamazione, quindi saranno rimesse in servizio per sopperire a tali carenze. (Kiu)