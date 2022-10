Libia: presidente Senato, nomina capo ente petrolifero Noc frutto di accordo segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Farhat bin Qadara ai vertici della National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale e principale azienda della Libia, sarebbe frutto di un accordo segreto raggiunto ad Abu Dhabi tra familiari del primo ministro ad interim del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Lo ha detto il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, in un’intervista all’emittente televisiva “Libya al Ahrar”. “L'accordo per Farhat bin Qadara a capo della National Oil Corporation è sospetto. Saddam Haftar e Ibrahim Dabaiba si sono accordati ad Abu Dhabi senza alcuna investitura ufficiale”, ha detto Mishri, riferendosi al figlio del generale libico e allo zio del primo ministro. “Dabaiba mi ha detto che il Comando generale dell’Lna ha nominato Bin Qadara per la carica di presidente della Noc, spiegando che era la scelta migliore tra i nomi candidati alla presidenza”, ha aggiunto il politico originario della città costiera occidentale di Zawiya e figura di riferimento della Fratellanza musulmana in Libia. (segue) (Lit)