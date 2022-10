Sardegna: Consorzio Pecorino Romano, interventi contro caro energia e per ricambio generazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Governo e ai parlamentari sardi di Camera e Senato. Siamo sicuri che il loro impegno per il bene della Sardegna sarà massimo, ecco perché facciamo loro appello affinché affrontino immediatamente due problemi che stanno mettendo a dura prova l’intero comparto: i costi esorbitanti di energia e materie prime e la mancanza di manodopera e di ricambio generazionale. Il Pecorino Romano quest’anno avrà un giro d’affari totale di 600 milioni di euro, non possiamo permetterci di non garantire un futuro ad allevatori, trasformatori e alla stessa economia dell’isola”. Lo dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, Gianni Maoddi. (segue) (Rsc)