Sardegna: Consorzio Pecorino Romano, interventi contro caro energia e per ricambio generazionale (2)

- La situazione è drammatica per l’intera filiera, per i trasformatori che vedono raddoppiati i costi di produzione e quadruplicate le bollette, e per gli allevatori che devono vedersela con i costi in continuo aumento di gasolio, mangimi e concimi. Perciò Maoddi lancia ancora l’Sos alla politica: i caseifici sono grandi consumatori di energia, basta pensare agli impianti frigorifero e di trasformazione del latte, ma non ricevono contributi o sgravi come le imprese classificate come energivore. E allora “bisogna riportare i prezzi dell’energia sotto controllo e scongiurare una crisi senza precedenti, accelerando sulle rinnovabili, semplificando le procedure burocratiche per l’accesso all’agrifotovoltaico favorendo gli allacci dei nuovi impianti alla rete. Questa – sottolinea ancora Maoddi - è l’emergenza delle emergenze: per le imprese, per le famiglie, per tutti, e credo debba essere l’assoluta priorità del nuovo governo e il più importante impegno per i nostri parlamentari. Poiché non si può incidere sui prezzi del mercato, servono aiuti concreti alle aziende, per esempio rimborsi dei costi di trasporto e compensazioni dei costi di produzione delle materie prime usate per il sostentamento del bestiame”. (segue) (Rsc)